Serie D, Vastogirardi piegato nel finale dalla Vigor Senigallia. Il Termoli torna ultimo

Il Vastogirardi cade a Senigallia. La neo vice capolista del girone F supera i molisani solo nei minuti finali (86′) grazie ad un calcio di rigore trasformato da Pesaresi. Il penalty procurato dal numero uno Petriccione, che in area di rigore atterra Marcucci. L’undici di Coletti recrimina per una prestazione tutto cuore e un gol annullato a Lorusso nei primi dieci minuti di gioco. A tirare le somme il risultato di parità sarebbe stato più giusto. Sconfitta anche per il Termoli che contro l’Albalonga capitola per due reti a zero e torna ultimo in classifica. Ad affossare gli adriatici le reti dell’ex Agnonese, Andrea Sivilla e Alessandro Mirimich. Nel prossimo turno gli altomolisani ospitano la Sambenedettese in un match che probabilmente si disputerà al ‘Civitelle’ di Agnone, mentre il Termoli, al ‘Cannarsa’, incontra il Chieti fermato nel pomeriggio dalla Vastese (0-0).

La nuova classifica: Pineto 31, Trastevere, Senigallia 27, Porto d’Ascoli 24, Matese, Fano, Avezzano 22, Vastogirardi (-1), Albalonga 20, Sambenedettese, Chieti 18, Vastese, Team Florida 17, Montegiorgio 16, Roma City, Notaresco 10, Tolentino 9, Termoli 8.