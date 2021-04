Serre di marijuana in casa, denunciato un operaio

I militari dell’Aliquota operativa del NORM della compagnia Carabinieri di Atessa hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente di un 33enne operaio, residente a Lanciano.

Da alcuni giorni i militari tenevano sotto osservazione i movimenti dell’uomo a seguito di un’attività informativa ritenuta ampiamente credibile che lo indicavano come un possibile detentore di sostanza stupefacente non per uso personale. La frequentazione dell’abitazione da parte di abituali consumatori di sostanze stupefacenti, aveva indotto i militari e verificare quanto appreso e osservato, mediante una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione al termine della quale sono state rinvenute due serre termiche alte due metri comprensive di impianto di illuminazione e areazione, 30 grammi di marijuana essiccata, nove piante in vaso alte circa 60 cm di marijuana e tutto l’occorrente per la coltivazione e la crescita delle piante, ovvero due lampade riscaldanti, ventilatori, concime liquido, fitofarmaci.

La persona è stata segnalata alla Procura di Lanciano per detenzione di sostanza stupefacente destinata alla cessione.