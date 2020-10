Servizi, ecco come spedire un pacco dal Molise in Germania

LE AZIENDE INFORMANO

Tra Molise e Germania esistono rapporti commerciali che legano le aziende locali ai clienti tedeschi e viceversa, ma soprattutto molte famiglie hanno uno o più componenti che si sono trasferiti a Berlino o nelle altre città del Paese alla ricerca di migliori condizioni di vita, in particolar modo dal punto di vista lavorativo. Per questo motivo, potrebbe essere utile sapere come fare per spedire un pacco dal Molise in Germania con il miglior rapporto qualità/prezzo presente attualmente sul mercato.

Scegli di spedire al miglior prezzo

Quando si tratta di affidare a un corrieri merci o documenti di valore economico o affettivo per farli giungere a una persona cara o a un partner di lavoro che si trova lontano, come per esempio in Germania, ciò di cui abbiamo bisogno è di trovare un servizio che combini affidabilità e convenienza.

Per farlo puoi affidarti a ParcelABC, sito web fondato nel Regno Unito che ti fornisce una lunga lista di proposte per risparmiare spedendo il tuo pacco dal Molise in una delle città tedesche. Utilizzare questo comparatore di prezzi per la tua spedizione in Germania è davvero semplice e intuitivo: una volta inseriti i dati relativi ai luoghi di invio e destinazione, le dimensione e il peso del pacco, potrai scegliere il corriere più conveniente tra quelli proposti e prenotare il ritiro.

Tempi di consegna previsti

Le tempistiche previste per la consegna di uno o più pacchi spediti dal Molise in Germania variano a seconda del servizio selezionato tra quelli offerti. A ogni modo, hai la possibilità, spendendo pochi euro, di far recapitare il tuo regalo o comunque i prodotti che hai inserito nel pacco nel giro di due-tre giorni lavorativi. Per evitare che la spedizione subisca ritardi imprevisti, ti consigliamo di farti trovare pronto il giorno fissato per il ritiro con la merce già correttamente imballata e di indicare nel modulo di conferma della prenotazione un indirizzo corretto ed eventuali note utili per la consegna.

Guida all’imballaggio del pacco

Per imballare correttamente un pacco spesso sono sufficienti le comune norme di buon senso che prevedono di preparare un cartone sufficientemente solido e di riempirlo con carta oppure pellicola a bolle in modo tale che l’oggetto che si intende spedire non tocchi nessuno dei lati interni della scatola. Per chiudere il pacco bisognerebbe utilizzare il nastro adesivo apposito e verificare la sua tenuta anche in presenza di acqua o altre sollecitazioni. Nel caso in cui sia necessario spedire oggetti di dimensioni particolari, prima di farlo è meglio rivolgersi direttamente al corriere scelto per verificare come imballarli.

Cosa non puoi spedire in Germania

In Germania, come negli altri Paesi europei, non è possibile spedire articoli illegali o pericolosi tra cui liquidi, profumi o sostanze infiammabili, la maggior parte dei prodotti chimici, bombole per immersioni subacquee, petardi, motori, ecc. Inoltre sono vietati anche i medicinali che necessitano di una prescrizione medica, le opere d’arte originali, i gioielli preziosi, francobolli, biglietti della lotteria, attrezzature militari, valigie, integratori alimentari, verdura e frutta.