Settant’anni per Antonio D’Andrea con il pallino del “Capra Day”

L’eclettico Antonio D’Andrea compie 70 anni. Promotore del “Movimento degli Uomini Casalinghi”, ha fondato nel 2011 l’associazione di promozione sociale, dallo scorso anno associata all’Auser, “Vivere con Cura” con sede a Capracotta. Instancabile organizzatore di corsi, laboratori ed escursioni per divulgare culture e pratiche di vita ecologica, a stretto contatto con la natura, quasi in simbiosi con essa. Per il suo settantesimo compleanno ha deciso di sfoggiare un nuovo look altamente simbolico: il pizzetto della “crapa”. «In diverse culture – spiega Antonio D’Andrea – c’era la tradizione di indossare un elemento di un animale per acquisirne le caratteristiche. La capra è un animale acuto, sveglio e generoso che ha contribuito tantissimo al benessere della comunità di Capracotta. Il mio invito è quello di organizzare ogni anno il “Capra Day” per una rivalutazione delle capre e di tutti gli altri animali».

