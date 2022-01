Settimana corta: la preside ha firmato, dal 10 gennaio si parte all’istituto “D’Agnillo”

A far data dal 10 gennaio prossimo è adottata, nell’istituto scolastico “G.N. D’Agnillo” di Agnone, l’«articolazione didattica e organizzativa settimanale su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con chiusura nella giornata del sabato per tutti gli ordini di scuola». E’ quanto contenuto in un decreto a firma della dirigente scolastica Tonina Camperchioli, pubblicato sul sito web dell’istituto, con valore di notifica a tutti gli interessati.

