Sgombero neve, il Comune cerca ditte interessate

Nel rispetto dei principi di amministrazione trasparente il Municipio ha reso noto di aver inviato la lettera d’invito per il servizio di sgombero neve delle strade comunali per la stagione invernale 2020/2021. «Visto l’avviso pubblico di “manifestazione di interesse” del primo ottobre scorso con il quale varie ditte hanno chiesto di essere invitate alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sgombero neve, – spiegano dagli uffici di Palazzo San Francesco – si invitano le suddette a far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Agnone, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 novembre 2020, apposita offerta in busta regolarmente sigillata recante la dicitura “Offerta sgombero neve stagionale invernale 2020/2021”. I migliori ribassi effettuati sul prezzo base a ora e il modulo d’offerta sono disponibili sul sito del Comune al numero pubblicazione 819».

