Si è spento nella notte Albino Iacovone, già sindaco di Castelverrino

Si è spento nella notte, presumibilmente in seguito ad un malore, Albino Iacovone, già sindaco per due mandati di Castelverrino e più volte componente della Comunità montana Alto Molise. Da sempre impegnato in politica, attento lettore dei fenomeni sociali e politici del territorio, voce critica e lucida nelle sue analisi, nonché storico abbonato del mensile “L’Eco dell’Alto Molise“, Iacovone lascia una figlia, Pamela, alla quale vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione, estese ai parenti tutti. Aveva 70 anni.

