Incidente stradale questa notte alle ore 2 circa, sulla statale 87, intorno al km 120. Un furgone Peugeot si è ribaltato per cause ancora da accertare. Tre dei quattro occupanti sono stati trasportati in ospedale dal 118. Sul posto i carabinieri di Bojano per gli accertamenti del caso e una squadra di Vigili del fuoco.

