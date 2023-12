Sbanda con l’auto e si schianta contro il guardrail, 22enne agnonese trasferita al ‘Veneziale’ di Isernia

Ha trascorso la notte in osservazione presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia la ragazza 22enne agnonese, che ieri sera, quando da poco erano passate le 21, si è schiantata contro il guardrail all’uscita della galleria ‘Monte Civitelle’ in direzione Isernia.

Subito soccorsa da Carabinieri e sanitari del 118 dell’ospedale San Francesco Caracciolo, la giovane è stata trasportata all’ospedale di Isernia dove è stata sottoposta a Tac. L’esame, a quanto pare, ha scongiurato possibili conseguenze fisiche dovute al violentissimo impatto attutito anche dalla fuoriuscita dell’airbag.

Sulle cause dell’incidente indagano i Carabinieri della compagnia altomolisana. Non si esclude la distrazione o l’attraversamento di animali selvatici. Il traffico in entrata e uscita ad Agnone ha subito pesanti rallentamenti. L’auto, una Fiat 500, è stata poi rimossa dalla careggiata dal servizio Car Service di Tonino Mastrostefano.