Si schianta contro un muro lungo la provinciale: ferito alla testa, uomo di Castiglione trasportato in eliambulanza

E’ uscito di strada e ha impattato violentemente contro un muretto di sostegno di un ponticello al margine della carreggiata sulla provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna. Incidente stradale, intorno alle ore 18 di oggi, lungo la provinciale che conduce a Castiglione, qualche chilometro dopo il bivio per Valloni di Schiavi di Abruzzo.

Un uomo a bordo di una Ford Focus di colore grigio, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, è uscito di strada ed è finito contro un muretto di sostegno di un ponticello, quelli che servono per canalizzare le acque piovane. L’impatto è stato molto violento perché il mezzo è completamente sventrato nella parte anteriore, il vano motore, e buona parte del muro è stato abbattuto ed è precipitato nella scarpata sottostante.

L’uomo alla guida, A. D. L. classe 1967, nato a Castiglione Messer Marino, ma residente a Vasto, ha probabilmente battuto violentemente il capo contro il vetro anteriore. E’ stato soccorso da un equipaggio del 118 di Castiglione Messer Marino e successivamente trasferito in eliambulanza in ospedale con un sospetto trauma cranico e ferite alla testa. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e una pattuglia dei Carabinieri sopraggiunta da Borrello.