Si torna a scuola in sicurezza a Belmonte, oggi tamponi gratis per tutti

Riaprire le scuole, ma in assoluta sicurezza. E’ l’imperativo categorico che ispira l’azione dell’amministrazione comunale di Belmonte del Sannio. Nei giorni scorsi la sindaca Anita Di Primio ha firmato l’ordinanza con la quale ha disposto, per tutta la durata della settimana corrente, la sospensione dell’attività didattica presso il plesso scolastico del paese. Scuola primaria e per l’infanzia, dunque, hanno prolungato di una settimana le vacanze invernali, proprio al fine di evitare la propagazione del contagio da Covid19. Il timore era che le festività natalizie, con le inevitabili occasioni di socialità e conviviali, avessero favorito la circolazione del virus, soprattutto in maniera asintomatica.

I numeri importanti del contagio nella vicina Agnone hanno convinto la sindaca Di Primio a procedere con assoluta cautela. Di lì la chiusura delle scuole. Ora, però, è tempo di rientrare in aula, ma bisogna farlo in sicurezza e per questo motivo l’amministrazione comunale, in accordo con le autorità scolastiche, ha organizzato, per il pomeriggio di oggi, una seduta di tamponi dedicata alla popolazione scolastica. Le operazioni sono previste per oggi, appunto, presso la Farmacia Bartolomeo di Poggio Sannita, dalle ore 17 alle ore 19, dove «verranno effettuati tamponi rapidi gratuiti agli alunni e al personale docente della scuola primaria e infanzia di Belmonte del Sannio» comunicano dal Municipio. E dopo lo screening lunedì si torna a scuola anche a Belmonte del Sannio.