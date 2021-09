Si torna a scuola, la preside: «Non sarà un anno facile, ma siamo abituati a gestire le difficoltà»

Pubblichiamo, di seguito, la lettera della dirigente dell’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino, Anna Paolella, indirizzata ad alunni, insegnanti, personale e famiglie.

«Tra una manciata di ore il suono della campanella darà avvio ad un nuovo anno scolastico. Siamo tutti ansiosi di varcare la soglia delle aule e di rimettere in moto i percorsi di apprendimento e di socializzazione in presenza dopo aver vissuto, lo scorso anno scolastico, periodi di didattica singhiozzante e difficile. La nostra comunità scolastica ha affrontato con determinazione e lucidità tutti i problemi causati e correlati al momento storico che stiamo vivendo, senza mai perdere di vista l’obiettivo e il senso del proprio andare, senza mai dimenticare che la funzione prioritaria della scuola è la promozione del benessere psicofisico dei bambini e dei ragazzi e la loro crescita culturale e sociale.

Quello che ci apprestiamo a vivere non sarà un anno facile, ma siamo abituati a gestire le difficoltà, ad attraversare le tempeste e a camminare con passo fermo e deciso.

Siamo tutti impegnati, anche se con compiti e in modalità diverse, a riorganizzare la nostra quotidianità conciliandola con le spinte e le problematiche globali. Non è facile, non lo è stato e non lo sarà il periodo che dovremo preparaci a

vivere nei prossimi mesi. Siamo stati scaraventati in un modo parallelo, che mai avremmo immaginato potesse esistere, fatto sì di limitazioni collettive ma anche di speranza e di riconoscimento del valore della cultura e della tutela sociale e ambientale. In questo periodo la scuola sta svolgendo il compito importante di ricostruire i legami sociali, di dimostrare come, nonostante e difficoltà e le pressioni esterne, la condivisione e la collaborazione, la fiducia nell’altro e la comune e progressiva ridefinizione degli spazi fisici e mentali possano essere la chiave di volta di una nuova fase storica.

I problemi e le difficoltà ci sono. Tutti noi, però, personale scolastico, genitori, discenti, comunità sociale stiamo cercando di dare continuità e senso al percorso scolastico, utilizzando tutte le modalità possibili, pur tra mille problematiche. L’augurio oggi, per questo nuovo anno, è di continuare a fidarci e affidarci gli uni agli altri, con razionalità, come abbiamo fatto finora, e con la consapevolezza che nelle nostre mani e nelle nostre teste c’è un pezzetto di futuro dell’umanità e del posto che abitiamo. Buon anno scolastico a tutti».