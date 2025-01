Sicurezza, delegazione di Fratelli d’Italia incontra le Forze dell’ordine: «Sempre dalla parte del personale in divisa»

Nei giorni scorsi una delegazione della Federazione Provinciale di Isernia di Fratelli d’Italia, insieme all’onorevole Elisabetta Lancellotta, ha fatto visita alla Questura e ai Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.

I tre incontri rientrano in un’iniziativa voluta dal Dipartimento Nazionale Organizzazione, presieduto dall’onorevole Giovanni Donzelli, e con la quale il partito ha inteso ringraziare gli agenti e militari impegnati su tutto il territorio della penisola per garantire il rispetto della legalità.

«Il Governo, guidato dal nostro presidente Giorgia Meloni – ha dichiarato il deputato Elisabetta Lancellotta – sta facendo passi decisivi per la sicurezza dei cittadini. Lo testimoniano non solo le azioni di contrasto alla criminalità organizzata ma anche la riqualificazione di Caivano, gli sgomberi a Scampia e le leggi contro le occupazioni abusive. Si tratta di un autentico cambio di passo. Fratelli d’Italia rinnova con orgoglio il suo sostegno alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno affrontano aggressioni rischiando addirittura la vita, come dimostrato dagli attacchi a Milano durante Capodanno. Non a caso, Fratelli d’Italia ritiene che la legge vada modificata: non è possibile che gli operatori delle Forze dell’Ordine si vedano iscritti nel registro degli indagati quando agiscono per difendere la pubblica incolumità e lo fanno con competenza e professionalità. Saremo sempre dalla parte del personale in divisa: tutelare loro significa proteggere un’intera cittadinanza».

Il governo ha firmato un accordo per il triennio 2022-2024 che coinvolge 430mila operatori e prevede un aumento medio di 198 euro al mese, con un bonus extra di 100 euro per la qualifica iniziale di agente. Sono state quindi destinate le risorse più alte mai stanziate per un rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza: il 5,89% della retribuzione media di comparto per il 2024 fino ad arrivare al 6,15% per il 2026.

«L’aumento stipendiale – ha spiegato il presidente provinciale Desio Notardonato – è un chiarissimo segnale di riconoscimento verso l’impegno delle forze dell’ordine, sempre più bersaglio della vergognosa opera di delegittimazione portata avanti da ambienti vicini alla sinistra. Questa macchina alimenta un clima di violenza e conflitto, portando a un’escalation di aggressioni nei confronti degli agenti durante il servizio. Eppure, nonostante le nostre forze dell’ordine continuino a difendere l’Italia con determinazione, nel 2024 ben 260 operatori sono stati feriti nelle manifestazioni di piazza: si tratta di un aumento del 200% rispetto all’anno precedente».