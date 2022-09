Sigaretta elettrica ad una minorenne, sanzionato tabaccaio irresponsabile: rischia la chiusura

La Squadra Volante della Questura di Pescara ha accertato che un tabaccaio aveva venduto una sigaretta elettronica contenente nicotina a una minorenne. La ragazza, che ha meno di 14 anni, è stata sorpresa a fumare dai genitori che hanno chiesto alla giovane dove avesse comprato la sigaretta per poi segnalare il fatto agli agenti. Dopo avere svolto gli accertamenti, il tabaccaio è stato sanzionato. Inoltre è stata fatta la segnalazione per un eventuale sospensione della licenza per quindici di giorni.

