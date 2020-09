Sindaco di Agnone, parte la maratona dell’Eco: aggiornamenti in tempo reale dai seggi

Le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 9 e l’Eco sarà presente con i suoi giornalisti nei vari seggi della città di Agnone per raccontare in presa diretta, praticamente in tempo reale, l’esito dello spoglio delle schede che culminerà con l’elezione del nuovo sindaco di Agnone.

La redazione dell’Eco dell’Alto Molise e Vastese

Approfondimenti video, foto e interviste esclusive dai seggi e dalle sedi elettorali dei candidati, per una avvincente maratona elettorale che la redazione guidata dal direttore Maurizio d’Ottavio intende offrire alla cittadinanza di Agnone e ai molisani.

Il direttore dell’Eco, Maurizio d’Ottavio