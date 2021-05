Sistemazione Fonte Minaldo, l’aiuto arriva dalla Spagna

«Nel ringraziare il carissimo amico Giovanni, che dalla Spagna mostra sempre tanta sensibilità nei confronti della nostra Villacanale, condivido in pieno quanto detto dal nostro sindaco Daniele Saia e auguro che questo sia solo l’inizio di una nuova fase che possa replicare il modello di successo di Castel del Giudice, con interventi che coinvolgano, nei giusti termini, il rapporto tra pubblico e privato in particolar modo con il recupero del patrimonio edilizio di fabbricati rustici ricadenti nella frazione». Sono le parole di gratitudine di Giovanni Labbate, delegato ai rapporti con la frazione di Villacanale, a commento di un intervento di sistemazione dell’area verde nei pressi della Fonte Minaldo. L’intera area della frazione di Villacanale è stata risistemata grazie ad alcuni lavori di rifacimento delle panche e dei tavoli presenti, in accordo con la Provincia di Isernia.



L’intervento è stato reso possibile grazie alla sensibilità e alla generosità di un concittadino, Giovanni Mastronardi, ora residente in Spagna, che, avuta notizia delle condizioni di degrado in cui versava la zona citata, si è messo subito in contatto con Giovanni Labbate, delegato nello staff del sindaco per i rapporti con Villacanale, al quale ha manifestato la propria volontà e disponibilità per la risistemazione dei tavoli e delle panchine. «Colgo l’occasione, quindi, per ringraziare la generosità di Giovanni che ha compiuto un grande gesto di solidarietà verso la comunità tutta e spero che rappresenti un modello da seguire per altri concittadini all’estero che decideranno di investire nelle loro terre, sulla scia dell’esempio del Comune di Castel del Giudice» ha dichiarato il sindaco Daniele Saia.