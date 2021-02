Smaltimento illecito di terre e rocce da scavo, sequestrata una ex cava: tre denunciati

Militari della stazione Carabinieri Forestale di Chieti hanno proceduto al sequestro di una ex cava, di circa 7.500 mq, utilizzata per l’illecito smaltimento di terre e rocce da scavo, sul territorio comunale di Miglianico (CH). All’interno dell’area erano stati apportati oltre 4.500 metri cubi di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo utilizzati in difformità dalla normativa di riferimento.



Ai tre indagati è stato contestato l’art. 256 comma 3 del D.lgs 152/2006, per cui è prevista la pena dell’arresto fino a due anni e l’ammenda fino a ventiseimila euro.

Per la tutela dell’ambiente sono previste rigorose regole per l’utilizzo di terre e rocce da scavo, da cui discendono spese che troppo spesso gli imprenditori non intendono sostenere. Smaltire illecitamente il materiale costituisce un reato che può portare alla confisca dell’area utilizzata come discarica.