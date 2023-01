Socializzare la digitalizzazione, il progetto ‘DivulgAgnone’ al circolo ‘San Pio’

Il Comune di Agnone è impegnato ad arricchire la propria offerta di digitalizzazione dei servizi ai cittadini, al fine di semplificare le procedure burocratiche. Nel farlo, però, è importante tenere presenti le categorie di cittadini più anziani che rischiano di restare escluse dai processi di digitalizzazione, perché più impacciati dal punto di vista dell’utilizzo delle nuove tecnologie. Nasce per questo il progetto comunale ‘DivulgAgnone’, con la collaborazione degli alunni del liceo scientifico di Agnone, nell’ambito dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”.

Un seminario durante il quale gli studenti, insegnanti per un giorno, illustreranno alla popolazione i servizi a cui si può accedere con lo Spid, la Cie, PagoPA e AppIO, nonché i servizi resi disponibili sul sito www.agnone.is.it. L’appuntamento è per giovedì, alle ore 18, presso il Circolo di conversazione ‘San Pio’ di Agnone.

«Durante l’appuntamento – spiegano dal Municipio – sarà mostrato quanto la pubblica amministrazione, oggi, fornisca l’accesso semplice e sicuro ai suoi servizi online grazie alla identità digitale. È possibile, ad esempio, richiedere online il cambio di residenza o un certificato, prenotare una prestazione sanitaria, inviare la propria dichiarazione dei redditi, consultare la propria situazione fiscale o contributiva, accedere ai bonus, agli ammortizzatori sociali o compilare l’Isee». Nuovi strumenti e opportunità a portata di click; basta saperli usare o meglio, imparare ad usarli anche se si è avanti con gli anni.