Solidarietà, ‘Molisana’ dona 5000 chili di pasta a Banco alimentare Lombardia

La Molisana dona 5.000 chilogrammi di pasta al Banco Alimentare della Lombardia situato a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. L’attività di solidarietà è stata organizzata dal pastificio di Campobasso con le Prime Squadre femminili di AC Milan e FC Internazionale Milano che hanno donato 2500 chili di pasta a marchio Milan e 2500 chili a marchio Inter, consegnati dalle calciatrici e dai tecnici delle due squadre. Erano presenti l’allenatore Maurizio Ganz e il suo vice Davide Cordone insieme al capitano Valentina Giacinti e Vero Boquete per il Club rossonero, e per l’Inter l’allenatore Attilio Sorbi, la vice Simona Zani e le calciatrici Lisa Alborghetti e Yoreli Rincón, per una grande dimostrazione di vicinanza alle tante famiglie bisognose della Lombardia.

Il 24 aprile scorso, a pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile, la rossonera Valentina Giacinti e la nerazzurra Lisa Alborghetti si sono scambiate le due valigette di pasta in un momento che ha segnato simbolicamente il taglio del nastro dell’iniziativa.

“Il nostro intento è sempre quello di tendere una mano e aiutare i meno fortunati – afferma Rossella Ferro, direttore marketing La Molisana – Abbiamo quindi coinvolto le Prime Squadre femminili di AC Milan e FC Internazionale Milano mettendo a disposizione il nostro prodotto che, come è noto, è un bene rifugio, ha lunga scadenza e può soddisfare le esigenze di tante famiglie. Unendo attività d’impresa, sport e solidarietà siamo riusciti a centrare un grande obiettivo. Per questo ringrazio le due squadre che hanno subito sposato la nostra idea e ci hanno dato la possibilità di continuare il nostro percorso di solidarietà”.

“Ringraziamo sentitamente le Prime Squadre femminili di AC Milan e FC Internazionale Milano e La Molisana per questa preziosa iniziativa – afferma Marco Magnelli, Direttore di Banco Alimentare della Lombardia – una risposta concreta alla grave emergenza alimentare generata dalla pandemia Covid 19. Un gesto che è un grande goal nella rete della solidarietà necessaria per vincere il grande bisogno e le nuove povertà che stanno crescendo in particolare nella città di Milano e su tutto il territorio lombardo”.

“Un Club di calcio come il nostro non deve occuparsi solo di quello che succede in campo, ma è importante che sia veicolo per alimentare la solidarietà sul territorio – ha detto Mauro Tavola, Partnership Director AC Milan – Ecco perché abbiamo sposato immediatamente l’iniziativa proposta da La Molisana. È in questi casi in cui si vedono i veri valori dello sport e insieme all’Inter siamo contenti di aver fatto squadra per essere a fianco di chi soffre, soprattutto in questo particolare momento”.

“L’impegno dell’Inter nei progetti di responsabilità sociale è costante e siamo orgogliosi di prendere parte a questa importante iniziativa organizzata da La Molisana – le parole di Luca Danovaro, Chief Marketing Officer di FC Internazionale Milano – Aiutare concretamente chi ne ha bisogno è nella nostra storia e nei nostri valori, ancora di più in questo difficile momento storico”.