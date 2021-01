Sorpresi dai Carabinieri a fumare spinelli, giovani molisani segnalati in Prefettura

Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri della compagnia di Isernia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché al controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da Coronavirus.

In particolare i militari della stazione di Rionero Sannitico hanno sorpreso

alcuni giovani, che in orario serale, si erano appartati in un luogo lontano

dall’abitato per fumare degli spinelli. Gli interessati non sono riusciti a sottrarsi al controllo e nella circostanza sono stati rinvenuti in loro possesso e sequestrati uno spinello ancora acceso, solo in parte consumato contenente hashish e un pezzo della stessa sostanza nascosto all’interno di carta stagnola che uno dei giovani aveva cercato di nascondere. Tutti i presenti sono stati segnalati alla Prefettura di Isernia per le determinazioni di competenza, stabilite dall’art. 75 del D.P.R. 309/1990.