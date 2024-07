Sotto controllo l’incendio a Belmonte del Sannio, ha operato l’elicottero della Regione Molise

E’ sotto controllo, stando alle indiscrezioni circolate, l’incendio boschivo che è divampato, nel primo pomeriggio di oggi in agro di Belmonte del Sannio, verso il confine con l’Abruzzo. Il rogo è stato segnalato in località Monte Rocca L’Abate, un bosco in zona impervia al di sopra della ex statale Istonia.

Sul posto hanno operato le squadre di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. Data l’inaccessibilità dei luoghi, il personale operante ha richiesto l’intervento di un mezzo aereo. Si è alzato in volo l’elicottero della Regione Molise che ha sganciato lungo il fronte del fuoco diversi lanci di acqua. In serata il rogo sembra essere sotto controllo, complici anche le temperature in discesa dopo il tramonto.

Per quanto riguarda le ipotesi sulla possibile dinamica, pare si sia trattato di un evento accidentale e naturale. Molto probabilmente il rogo è divampato a causa di un fulmine che, nel pomeriggio di ieri, ha colpito un albero in quella zona impervia. Le temperature in rialzo della mattinata odierna hanno alimentato le fiamme, ma il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco e dell’elicottero della Regione Molise ha impedito la propagazione del rogo. Sul posto stanno effettuando operazioni di bonifica le squadre dell’antincendio boschivo della Regione Molise.

foto di repertorio