Sottosegretario Pucciarelli: «L’Arma Azzurra in prima linea contro il Covid»

«Avete messo in campo tutte le vostre risorse a favore del Paese fin dal primo giorno di questa emergenza sanitaria, effettuando già dal 2 febbraio 2020 il rimpatrio dei nostri connazionali dalla città cinese di Wuhan. Da quel momento non avete mai fatto mancare il vostro sostegno, un aiuto fondamentale che gli uomini e le donne dell’Arma Azzurra assicurano con elevata professionalità e spirito di sacrificio».

Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli nel corso di un incontro avvenuto oggi con il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale Alberto Rosso.

«La macchina del soccorso aereo, impegnata con tutte le risorse del Paese per contrastare la diffusione del Coronavirus, ha visto i vostri equipaggi di volo trasferire pazienti da un ospedale all’altro e trasportare medicinali e materiali di protezione individuale lungo tutta la nostra penisola. – ha continuato il sottosegretario – Grazie alla vostra capacità e preparazione professionale avete inoltre garantito il trasporto aereo in bio-contenimento di personale affetto da malattie particolarmente infettive in totale isolamento e sicurezza. Anche i vostri medici e infermieri militari hanno dato un notevole contributo, alleviando la pressione sugli ospedali e più in generale su tutto il sistema sanitario nazionale. Rinnovo a Lei, Generale Rosso e a tutti gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare il ringraziamento per la preziosa ed inesauribile opera di sostegno a favore degli italiani colpiti duramente da questa pandemia» ha concluso Pucciarelli.