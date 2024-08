Spacciano cocaina e hashish, colti in flagranza e arrestati dalla Squadra Mobile

L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dalla Polizia di Stato in tutta la provincia di Campobasso ha portato all’arresto in flagranza per il reato di due giovani trovati in possesso di 25 grammi di cocaina e di 100 grammi di hashish.

Sabato 3 agosto, gli uomini della Squadra Mobile della Questura sono intervenuti nel centro cittadino a seguito di una segnalazione relativa alla presenza in via Cavour di due giovani che si aggiravano in zona con fare sospetto.

Gli investigatori, intervenuti immediatamente, hanno individuato e sottoposto a controllo i due soggetti che nella circostanza hanno anche tentato di disfarsi di un piccolo involucro.

L’atteggiamento nervoso, le spiegazioni contraddittorie circa la propria presenza sul posto e soprattutto l’aver cercato di disfarsi degli involucri, hanno dato luogo ad ulteriori accertamenti.

In particolare, le prime analisi hanno permesso di accertare la natura della sostanza stupefacente contenuta nei due sacchetti: 25 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, immediatamente sequestrati.

I due giovani sono stati tratti in arresto e, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Campobasso, condotti presso il carcere di Larino.