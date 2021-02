Spacciatore colto in flagranza: 45 grammi di marijuana sotto sequestro

Continuano i controlli sul territorio di Ortona da parte delle Fiamme Gialle volti a reprimere ogni forma di illegalità. Durante lo scorso weekend, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona, nel corso di un’operazione di polizia per il contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, sono intervenuti proprio nel momento della cessione tra due individui che si erano appartati per essere lontani da occhi indiscreti, sequestrando 45 grammi di marijuana, n. 1 bilancino di precisione e 180 euro in contanti.

Lo spacciatore è stato denunciato a piede libero alla Procura della

Repubblica di Chieti, mentre l’acquirente è stato deferito alla Prefettura di

Chieti.

Il risultato di servizio, conferma la costante presenza del Corpo sul territorio della Provincia, in perfetta sinergia con le altre Forze di Polizia e in piena aderenza alle direttive emanate dal Prefetto.