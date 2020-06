Spaccio di cocaina e hashish, denunciato uno straniero

Proseguono le attività di contrasto all’illegalità, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Termoli, sulla costa molisana.

Nella giornata di ieri, nel corso di mirati servizi di contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolti dai Carabinieri della Sezione Operativa, è stato individuato e poi fermato in una zona centralissima di Termoli un venticinquenne di origine straniera, già noto alle Forze dell’Ordine.



A seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti nella disponibilità del giovane alcuni grammi di cocaina e hashish, nonché circa 500 euro divisi in banconote di vario taglio.

Il venticinquenne è stato così condotto nella caserma di Via Brasile per gli ulteriori accertamenti, mentre quanto complessivamente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Successivamente, è stata formalizzata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, mentre sono iniziati gli approfondimenti del caso per identificare provenienza della sostanza stupefacente e relativi luoghi di spaccio.

I militari della Sezione Operativa, vestendo abiti civili ed effettuando servizio su mezzi privi dei colori d’istituto, hanno modo di osservare e controllare in piena riservatezza, persone e località critiche e, pertanto, rappresentano un’ottima risorsa per il contrasto a soggetti che desiderano consumare reati sul territorio molisano.