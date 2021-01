Spaccio di eroina, donna del Chietino dietro le sbarre

Gli agenti della Mobile della Questura di Chieti hanno tratto in arresro una donna di 49 anni di Chieti. La stessa deve espiare una pena definitiva a sette anni e sei mesi per una serie di reati di detenzione e spaccio di droga, in particolare eroina, nonché ricettazione e altri contro il patrimonio, commessi negli anni scorsi. La stessa dovrà pagare una pena pecuniaria di oltre 17mila euro. La donna è stata associata presso la casa circondariale di Teramo.

