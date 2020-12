Volete rimuovere l’abete in piazza Unità d’Italia? L’Eco online lancia un sondaggio esplorativo pubblicato sulla home del sito (in fondo a a destra) che vuole recepire l’intenzione degli agnonesi in merito la rimozione o meno di quello già ribattezzato “Spelacchio” finito al centro di numerose polemiche. Vota anche tu il sondaggio.

