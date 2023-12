Spettacoli: comicità e musiche natalizie, all’Italo Argentino arriva la coppia Cicchella – Alexia (video)

Dopo ‘Neri per Caso’, ‘Avitabile’ e ‘Tiromancino’, il teatro Italo Argentino ospita altri due spettacoli di risonanza nazionale. Si parte sabato 16 dicembre con l’esibizione dell’imitatore e comico del momento Francesco Cicchella, volto noto della trasmissione Made in Sud, che salirà sul palcoscenico della sala ‘Paola Cerimele’ a partire dalle ore 21.

A seguire, sabato 23 dicembre (ore 21), sarà la volta della cantante Alexia, qualche giorno fa ospite di Fiorello in ‘Viva Rai 2’. La cantautrice di La Spezia, proporrà brani pop in versione natalizia ventiquattrore prima della performance al ‘Concerto di Natale’ in Vaticano (24 dicembre) che sarà trasmessa su canale 5.

Entrambi gli spettacoli musicali dell’Italo Argentino sono stati curati dalla società ‘EM Live’ di Erasmo Di Pietro. I biglietti sono in prevendita presso la Pro loco di Agnone. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero: 0865.77249.