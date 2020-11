Spinello di hashish in auto, segnalato come assuntore di droga

I Carabinieri della compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi disposti dal Prefetto della Provincia, Vincenzo Callea, continuano a svolgere mirati servizi di controllo del territorio volti ad assicurare anche il puntuale rispetto delle disposizioni anti COVID-19 ed in particolare di quelle che disciplinano l’uso delle mascherine, vietano gli assembramenti ed impongono limitazioni ai gestori degli esercizi pubblici.

Nel corso delle attività istituzionali i militari della Stazione di Forlì del Sannio hanno sottoposto a controllo un uomo 35enne, residente in altra provincia, il quale alla vista dell’auto dell’Arma aveva cercato di svoltare in una strada laterale del paese. Prontamente veniva fermato ed avendo gli operanti rilevato all’interno dell’auto odore di sostanza stupefacente, generata dalla combustione di uno spinello da poco consumato, sottoponevano a perquisizione l’interessato e l’autovettura in uso al cui esito rinvenivano all’interno di una scarpa del prevenuto un involucro contenente due grammi di hashish che il detentore dichiarava di possedere per uso personale.



