Spopolamento, la provocazione del vescovo Palumbo e della Caritas diocesana

«Le pagine che compongono questo testo, lungi dal voler essere sterile prodromo all’atteggiamento solito del rinchiuderci nel melanconico vizio del piangersi addosso, allorquando si leggono cifre degradanti verso il negativo – la tentazione pure sarebbe forte dinanzi a tante delusioni seguite puntualmente ad altrettante iniziative similari – vogliono essere invece di provocazione e di caloroso invito a rimboccarsi, in modo saggio e produttivo, le maniche per mettere in pratica quel grido affettuoso ed accorato che San Giovanni Paolo II lanciò in Agnone, in quell’indimenticabile pomeriggio del 19 marzo 1995, quando ci raccomandò caldamente: “Non rinunciate a progettare il vostro futuro“».

Sono le parole di monsignor Claudio Palumbo, scritte nella prefazione del “Quaderno della solidarietà” dal titolo “Riparatore di brecce – Restauratore di strade“, che sarà presentato a Trivento, presso il centro pastorale “Don Antonino Scarano”, nella giornata del 13 novembre prossimo, a partire dalle ore 16. Si tratta dell’ennesimo studio della Caritas di Trivento che «fotografa la drammatica realtà dello spopolamento dei paesi della diocesi e i risultati del questionario sulle “vecchie e nuove povertà” somministrato ai sindaci, ai parroci e ai giovani del territorio a cavallo tra Abruzzo e Molise», come spiega il direttore don Alberto Conti.

Il direttore della Caritas diocesana di Trivento, don Alberto Conti

Interverranno:

Mons. Claudio Palumbo vescovo di Trivento

Don Alberto Conti direttore Caritas Trivento

Prof. Fabrizio Nocera docente UNIMOL

Dott. Maurizio Fiasco sociologo

Dott. Walter Nanni sociologo

Modera:

Prof. Umberto Berardo

Per partecipare è necessario il green pass.

Per info: 0874/873230 oppure caritastrivento@gmail.com