Stop alle discriminazioni sessuali e di genere, panchina arcobaleno al belvedere Ripa

«Stamattina abbiamo presentato richiesta formale al Comune di Agnone per verniciare una panchina del “Belvedere Ripa” con i colori della bandiera LGBTIQ+ in occasione della votazione in Parlamento per l’approvazione della legge Zan: “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere”».

E’ l’annuncio dei Giovani per Agnone Democratica che si schierano con decisione dalla parte dei diritti delle persone, contro ogni forma di discriminazione e violenza.

«L’Italia, tramite l’approvazione della legge, ha l’opportunità di compiere un passo avanti verso la realizzazione di un Paese più civile, che tuteli la libertà di autodeterminazione di ognuno. – chiudono i giovani democratici – Ci auguriamo che l’amministrazione comunale sposi quest’importante battaglia».