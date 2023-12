Storia, tradizioni, ambiente, alla scoperta dell’alto Molise con la guida di Repubblica

Dall’8 dicembre in edicola un grande racconto attraverso 33 Comuni tra le Province di Campobasso e Isernia. Il bello e il buono si scoprono tra centinaia di consigli di viaggio, segnalazioni su tavole imperdibili, dimore dove prolungare la sosta, luoghi del gusto in cui fare scorta di prodotti tipici, formaggi in primis. E poi decine di voci dai territori, feste di piazza, mestieri radicati tra le botteghe dei borghi. La Guida sarà presentata ad Agnone il 9 dicembre in occasione della Ndocciata. Agnone ha appena presentato la sua candidatura a Capitale italiana della Cultura 2026 e si prepara a festeggiare l’inizio di questa avventura con la nuova edizione della Ndocciata, la straordinaria sfilata di fiaccole che accende le strade del borgo il 9 dicembre e la Vigilia di Natale.

Un evento che si mostra con il suo carico di suggestioni nella copertina della Guida di Repubblica “Viaggio in Molise: Alto e Medio Sannio”, volume con il quale si attraversano 33 borghi tra le Province di Campobasso e Isernia, da Capracotta a Trivento, da Bagnoli del Trigno a Frosolone, da Carovilli a Vastogirardi. Realizzata in collaborazione con la Snai (Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sannio), la guida si apre con i racconti dell’attrice Giovanna Mezzogiorno, la cui famiglia è originaria di Civitanova del Sannio, della scrittrice Chiara Gamberale, dell’archeologo Adriano La Regina. Nel volume viene approfondito tutto il bello e tutto il buono del territorio, con un importante focus sulla natura e sui percorsi a piedi che ricalcano i percorsi dei tratturi un tempo utilizzati dai pastori per la transumanza verso i pascoli pugliesi.

E dopo il viaggio nella Riserva della Biosfera Unesco “Collemeluccio-Montedimezzo”, ecco 68 consigli sulle tavole imperdibili, 23 dimore dove prolungare la sosta sul territorio, 95 luoghi del gusto in cui trovare golosi souvenir e un focus su 26 caseifici e i loro formaggi di eccellenza. Le tipicità dell’enogastronomia sono approfondite prima di arrivare ad artigiani e feste di piazza, volti legati al territorio, soprattutto quelli che rappresentano mestieri antichi, e al contempo moderni, proiettandoli nel futuro.

“La mission della Guida – sottolinea il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa – è condurvi per mano all’esplorazione di un territorio che va vissuto appieno al di là di stereotipi che non reggono più al passare delle stagioni. Anche perché, se proprio ci vogliamo far caso il Molise, o meglio l’Alto Molise e questa ampia porzione del Sannio, riescono a difendere il flusso delle stagioni come pochi altri territori. L’inverno con i monti innevati, la primavera con i campi in fiore, l’estate con la scoperta delle mille suggestioni nascoste in ogni angolo di questi borghi che soltanto una attenta esplorazione può mostrare nella loro splendida interezza. E poi l’autunno con i suoi colori pastellati, con le delizie dei suoi prodotti e sempre con quel sorriso di un popolo nato per stupirvi. Provateci allora, con questa guida in mano alla scoperta di un mondo alla portata di turisti e appassionati del bello e della natura”.

“Tra i nostri obiettivi più coraggiosi – affermano nella introduzione i sindaci dei 33 Comuni della Snai Alto Medio Sannio – c’è l’intento di frenare lo spopolamento agendo sulla creazione e il miglioramento dei servizi essenziali, ma anche di stimolare lo sviluppo economico e dunque dare supporto alle attività turistiche per far nascere nuove idee, creare nuove economie, rafforzare la rete degli operatori locali, affinché condividano una visione unica del territorio e ne facciano tesoro per attrarre visitatori e nuovi abitanti. Il progetto di turismo integrato Alto Medio Sannio Card, la carta turistica che consente di ricevere sconti e vantaggi per visitare i luoghi della cultura, della natura e dell’enogastronomia, ha anche queste finalità. In questa Guida sono racchiuse tutte le realtà che immaginiamo impegnate in questa visione, all’insegna di un turismo esperienziale che guardi al futuro”.