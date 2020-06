Strade dissestate nel Vastese, Pupillo: «Lavori già appaltati, partiranno a breve»

In merito alle condizioni ammalorate della S.P. 150 nei tratti di Carpineto e Guilmi, la Provincia di Chieti precisa che «la strada provinciale è inserita nel Masterplan del distretto n 6 e il Vastese ha usufruito di 9 milioni di euro sui sedici complessivi, oltre 4 milioni per la F.v. Treste».

«Il territorio frentano ha ottenuto 4 milioni, mentre il distretto teatino e ortonese ha avuto 3 milioni. Questa decisione venne presa dalla giunta D’Alfonso proprio in relazione alla grave situazione viaria del Vastese. I lavori sono stati aggiudicati e attualmente in corso nel rispetto del cronoprogramma disegnato dai tecnici provinciali e dal Comune di Schiavi d’Abruzzo sub concessionario per il distretto 6, proprio per accelerare l’iter amministrativo. Attualmente l’impresa aggiudicatrice è impegnata in altro comune, secondo il cronoprogramma per attuare gli interventi previsti. Pertanto gli inteventi sul tratto in questione sono programmati e saranno sicuramente realizzati a breve. E’ comprensibile il disagio dei cittadini e dei sindaci, ma in queste settimane finalmente la Provincia grazie ai fondi del Masterplan, ha iniziato i lavori di riasfaltatura, attesi da tempo, ritardi causati da una carenza di fondi collegata ai tagli previsti dalla riforme delle Province, legge Delrio, che hanno impedito ogni azione strategica in questi anni sulla viabilità e scuole».