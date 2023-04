Strade e frane, dal Pnrr in arrivo 900mila euro a quattro comuni altomolisani

Strade: dal Pnrr una pioggia di fondi per la sistemazione di movimenti franosi e messa in sicurezza della viabilità urbana ed extraurbana. Si tratta di finanziamenti che su scala regionale interessano 57 interventi per un ammontare di 13.651.220,14 euro. In alto Molise quattro le opere, due ad Agnone, una a Castel Del Giudice, l’altra a Civitanova del Sannio, che hanno ricevuto la concessione dei soldi tramite un decreto del capo della Protezione civile. In particolare per Agnone i lavori ammontano 550.000 euro e interesseranno la sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale ‘San Gaetano Casella’ (300.000 euro), nonché della ‘Muccifera ‘ e ‘Zarlenga – Vallone del Cerro’ (250.000 euro).

A Castel del Giudice il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle misure per la riduzione del rischio idrogeologico, ha previsto 200.000 euro per il risanamento di alcuni movimenti franosi dovuti alle condizioni meteo. Non da ultima la somma destinata a Civitanova del Sannio pari a 150.000 euro che servirà a ripristinare le strade di fonte ‘Maciocio’, cimitero-via Fiume, ‘Malvetere’ e ‘Santa Lucia Fiumarello’. In totale i fondi destinati ai quattro Comuni, soggetti attuatori, sono di 900.000 euro. In tutti i casi le varie amministrazione avranno tempo fino al 30 giugno del 2025 per redigere i progetti e appaltare i nuovi lavori che daranno respiro al comparto edilizio e all’occupazione