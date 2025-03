Sud chiama Sud – le regioni del sud Italia a confronto, il convegno ad Agnone

Presentato questa mattina nella sede del Consiglio regionale di via Crispi in Campobasso, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Presidente dell’Associazione ex Consiglieri regionali del Molise, Gaspero Di Lisa e il Sindaco del Comune di Agnone, Daniele Saia, il convegno dal tema “Sud chiama Sud – le regioni del sud Italia a confronto”, che si terrà sabato 15 marzo nell’Aula Consiliare di Agnone.

L’evento, che è stato organizzato dalla Associazione ex Consiglieri regionali del Molise, dalla Città di Agnone e dalla Federazione Civica Associazioni del Sud, sarà suddiviso in due sessioni antimeridiana e pomeridiana.

Sa sessione antimeridiana si aprirà alle ore 10, con i saluti del padrone di casa il Sindaco di Agnone, Daniele Saia; seguiranno gli interventi: dell’ex Sindaco di Potenza, Gaetano Fierro; del rappresentante dell’Associazione Alto Casertano, Antonio Pandis; del Presidente dell’Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne (SVIMAR), Giacomo Rosa; del Presidente dell’Associazione “Chiana” di Salerno, Lina Moscato; del VicePresidente dell’Associazione “La Scaletta” di Matera, Paolo Emilio Stasi; del Presidente dell’Associazione “Edilizia Reale”, Giulio De Angelis; del rappresentante dell’Associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia”, Fabio Galetta; del responsabile Enti Locali SVIMAR, Michele Laurino.

Alle ore 11.15, nell’intermezzo tra le due sessioni, i partecipanti all’evento visiteranno il Museo della Pontificia fonderia Marinelli.

La sessione pomeridiana, che inizierà alle ore 14, invece, sarà aperta dal Presidente dell’Associazione ex Consiglieri regionali del Molise, Gaspero Di Lisa, che introdurrà l’argomento. Seguiranno la relazione del Professor Rossano Pazzagli, dell’Università degli del Molise, e gli interventi: del Presidente dell’Intergruppo Aree Fragili, Alessandro Caramiello; dell’Assessore della Regione Molise, Gianluca Cefaratti; del Presidente dell’Anci Molise, Gianfranco Paolucci; del Sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio; del Sindaco di Larino Pino Puchetti; del Sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza; del rappresentante di CONFCOOP Molise, Riccardo Terriaca; del Sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile; del Sindaco di Casacalenda, Sabrina Lallitto, del Sindaco di Contursi Terme, Antonio Briscione; del Sindaco di Capracotta, Candido Paglione; del referente SVIMAR Calabria, Domenico Olivadotti; del Sindaco di Eboli, Mario Conte; del Sindaco di Grassano, Filippo Luberto; del Presidente del Consiglio Comunale di Nocera Terinese, Antonio Motta; del Presidente del Comitato Ferrovia Eboli/Calitri, Pietro Calabrese; del Sindaco di Spinazzola, Michele Patruno; del Presidente Area SNAI “Fortore”, Zaccaria Spina; del Presidente dell’Associazione “Amici del Sele”, Lello Gaudiosi; del Sindaco di Morrone del Sannio, Stefania Pedrazzi; del rappresentante del Gruppo lucano di Protezione civile.

Le conclusioni saranno affidate a Monsignor Felice Acrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento e animatore del Gruppo Vescovi Aree Interne.

Del dibattito sarà redatto un documento finale che sarà sottoscritto da tutti i partecipanti che, come ha sottolineato il Presidente Di Lisa, rappresenterà il canovaccio sul quale procedere per gli ulteriori incontri di lavoro.