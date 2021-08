Sul Monte Campo, D’Andrea: «Camminare è la più primordiale attività dell’uomo»

Si è svolta nei giorni scorsi la camminata organizzata dallo Sci Club Capracotta, aperta a tutti i soci e non soci del sodalizio, a tutti gli appassionati di trekking, sui sentieri dell’Alto Molise. Il percorso unico di Km 6 con partenza e arrivo dalla chiesetta di Santa Lucia, alle pendici di Monte Campo, ha richiamato oltre cento partecipanti, tra residenti e turisti, che hanno apprezzato la bellezza dei paesaggi attraversati, la natura incontaminata e riscoperto la gioia di camminare insieme.



Sulla cima di Monte Campo, dove è posta la monumentale croce in metallo che domina il panorama circostante, la visuale si apre a 360°, con la vista delle Mainarde, dei Monti della Meta, del massiccio della Majella, dei Monti del Matese, di Monte Capraro, l’altra montagna di Capracotta, di Prato Gentile.



«Camminare è la più antica, naturale e primordiale attività dell’uomo, usata storicamente per le migrazioni, per gli esodi biblici, per gli spostamenti di qualsiasi necessità, oggi riscoperta e praticata maggiormente dopo la pandemia da covid-19 per fini salutari, per stare a contatto con la natura, per sostenere il turismo ecosostenibile. – spiega Oreste d’Andrea, dello Sci Club di Capracotta – La camminata ci porta ad attraversare posti, paesaggi, ambienti vicini e lontani, e con la sua azione lenta e costante, silenziosa e ritmica, stimola la riflessione mentale, ci insegna a sentire e ascoltare il nostro corpo, il nostro battito, il nostro respiro. Non richiede l’uso di mezzi meccanici, ma di solo abbigliamento generico o tecnico ed a volte, di bastoncini per muovere anche le braccia e con la sua pratica ci dona un grande senso di libertà. Camminare è un incontro con il paesaggio, un dialogo con noi stessi e con la nostra vita e ci mantiene in forma. “Dobbiamo stare in forma. Mia nonna iniziò a camminare per cinque miglia al giorno quando aveva sessant’anni. Ora ne ha novantasette, e non sappiamo dove diavolo sia finita (Ellen Lee De Generes)”. Un grazie di cuore a chi ha permesso questa bella camminata/trekking del 13 agosto, agli organizzatori, lo Sci Club Capracotta, all’Hotel Monte Campo (nuova gestione) che ci ha ospitato all’ingresso del piazzale belvedere per le iscrizioni, alla Pro-Loco Capracotta, a tutti i volontari che hanno pulito i sentieri a partire dal mese di giugno, al gruppo di CapracottaCammina che ci ha sostenuto. Infine, un ringraziamento a chi ha partecipato».