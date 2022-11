“Sviluppo sostenibile e fonti rinnovabili di energia”, Gianni Miletti dottore in Giurisprudenza

“Sviluppo sostenibile e fonti rinnovabili di energia”, è il titolo della tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza discussa presso l’Università “Pegaso” dal neo dottore Gianni Miletti di Castiglione Messer Marino. Al neo laureato, che ha ripreso gli studi dopo anni, giungendo brillantemente a conclusione del suo percorso accademico, le congratulazioni dalla famiglia e dagli amici e ovviamente dalla redazione dell’Eco. Proprio la sua famiglia, in questo giorno così importante, gli dedica queste parole che seguono:

“L’uomo quando desidera raggiungere un traguardo trova dentro di sé risorse impensabili!”

(Umberto Veronesi)



Fratellone mio, la vita con te non è stata generosa, ma il dolore e la sofferenza non hanno mai intaccato il tuo animo puro e il tuo grande cuore. Per quante volte sei caduto, altrettante volte hai trovato dentro di te la forza per rialzarti ed andare avanti… Tu, come l’araba fenice che dalle ceneri trova sempre la forza per rinascere e tornare a volare.

Sii sempre fiero delle tue cicatrici perchè mostrano tutte le volte che hai lottato per qualcosa in cui hai creduto con tutto te stesso. Oggi è un giorno di festa, di gioia e di immensa soddisfazione per il traguardo che hai raggiunto. Questo momento lo hai costruito con le tue sole forze, giorno dopo giorno tra il tuo lavoro e quello nel ristorante di famiglia, ad aiutare mamma e papà… studiando di notte o nei ritagli tempo, ripassando un argomento d’esame in macchina mentre andavi o tornavi da un cantiere.

Oggi ti laurei! Sappi che con la tua determinazione hai reso orgogliosa me e tutta la tua famiglia.

Mi conosci da sempre e sai che non sono mai stata brava con le parole e allora, per questa occasione speciale, mi faccio aiutare dal “Piccolo Principe”: “È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttare via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio.” Il mio augurio e quello di tutta la tua amata famiglia è che oggi per te sia “Il Tuo Nuovo Inizio!”.



Mamma & Papà

Patrizia & Antonio

Thomas & Pietro