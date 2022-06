Svolta rosa a Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma eletta sindaca

Svolta rosa a Castiglione Messer Marino che elegge la prima sindaca donna della storia. E per l’occasione la candidata eletta ha indossato proprio una giacca rosa, abbinata alla mascherina dello stesso colore. Silvana Di Palma, medico pediatra, è stata eletta sindaco, o meglio sindaca come ama dire la diretta interessata, di Castiglione Messer Marino. Il dato definito, non ancora ufficiale, è il seguente: Silvana Di Palma 464 voti; Felice Magnacca 408, sindaco uscente; Raffaele Tatangelo 258. I voti validamente espressi sono stati 1130.

