Tamponi Covid, attivo da oggi il drive in a Gissi

Apre oggi, 15 ottobre, davanti al Presidio territoriale di assistenza (Pta) di Gissi, in via Italia, la terza postazione “drive in” della Asl Lanciano Vasto Chieti a disposizione di chi ha bisogno di sottoporsi a tampone per Coronavirus. Potranno accedervi dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 14, solo i cittadini che risiedono o sono domiciliati in un Comune della provincia di Chieti e hanno la prescrizione del medico o pediatra, nonché quanti rientrano dai Paesi per i quali è previsto l’obbligo del test molecolare o antigenico.

Le persone interessate potranno giungere in automobile e, senza scendere dalla vettura, compilare un apposito modulo ed essere sottoposte a tampone dall’operatore sanitario. A disposizione c’è un ampio piazzale e una comoda rete viaria in entrambi i sensi di marcia che consentirà alle auto di arrivare, mettersi in fila e andare via senza problemi.

La postazione è stata allestita accanto al Punto di primo intervento del Pta: le unità operative Investimenti patrimonio e manutenzione e Informatica e reti hanno eseguito in tempi rapidi i lavori per mettere a disposizione dell’équipe del 118 anche un apposito locale attrezzato, dotato di collegamento telematico al sistema Sm@rtTest. Si tratta dell’applicativo on line attraverso il quale la Asl di Chieti, insieme ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, gestisce la prescrizione, verifica e registra l’esecuzione dei test molecolari e degli screening sierologici e restituisce in automatico ai cittadini il risultato del tampone via sms e il referto via E-mail. «Si tratta di uno strumento prezioso ed efficiente per fare ordine e contenere i tempi di attesa per le persone che si sottopongono a tampone nella nostra provincia – sottolinea il direttore generale della Asl, Thomas Schael – nel momento in cui la situazione epidemiologica e il numero dei test richiesti stanno mettendo sotto pressione in tutta Italia il sistema sanitario territoriale».

Il “drive in“ di Gissi è stato pensato per servire principalmente i cittadini della parte meridionale della provincia di Chieti e si aggiunge alle altre due postazioni già attive dal lunedì al sabato davanti all’ospedale di Ortona (dalle ore 8 alle 16) e di Atessa (dalle ore 8 alle 14), per le quali valgono gli stessi requisiti di Gissi (prescrizione del tampone da parte del medico o pediatra o rientro da Paesi con obbligo di test molecolare o antigenico) . Al momento non è prevista l’apertura di altri “drive in” sul territorio di competenza della Asl Lanciano Vasto Chieti.