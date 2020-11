Tamponi gratuiti per alunni e insegnanti a Vastogirardi

«L’amministrazione comunale di Vastogirardi, in questo momento difficile a causa della pandemia in atto, vuole ancora di più essere vicina alla popolazione con gesti concreti. Abbiamo deciso di svolgere uno screening con tamponi antigenici rapidi per Covid-19 su tutti i bambini della scuola primaria e dell’infanzia di Vastogirardi».

E’ quanto annuncia il Comune dell’Alto Molise sulla propria pagina social.

«I test, estesi anche agli insegnanti e al personale scolastico del plesso di Vastogirardi, saranno gratuiti per tutti. – precisano dagli uffici del Municipio – Si invitano i genitori a contattare gli uffici comunali per l’autorizzazione alla somministrazione del test ai minori. L’effettuazione dei tamponi si svolgerà martedì prossimo 24 novembre in mattinata, a cura del Personale della Croce Rossa Italiana».

Inoltre dal Municipio comunicano che martedì prossimo 24 novembre dalle ore 10, verranno effettuati i tamponi rapidi antigenici presso i locali dell’ambulatorio comunale di Vastogirardi a cura del personale della Croce Rossa Italiana.

Per chi non lo avesse già fatto, è ancora possibile prenotarsi contattando gli uffici comunali: tel: 0865 836131

mail: info@comune.vastogirardi.is.it

Il costo del singolo tampone è di 40 euro.