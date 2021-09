«In questo giorno speciale per te, ti auguriamo di realizzare tutti i tuoi sogni e i tuoi desideri… ed oggi in modo particolare noi ti diciamo grazie per essere il nostro meraviglioso e fantastico Papà. Tantissimi auguri di buon compleanno, ti vogliamo bene, Francesco e Riccardo».

E’ questo il messaggio speciale per un «papà speciale», Denis Bruno di Roccaspinalveti che oggi spegne quaranta candeline. Agli auguri dei suoi affetti più cari si sommano quelli della nostra redazione.