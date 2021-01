«Tanti auguri nonno Tano, ti voglio tanto bene, la tua nipotina Desiré»

Un messaggio speciale, nel giorno del suo compleanno, arriva dalle colonne dell’Eco per nonno Gaetano Caruso.

«Oggi è il giorno più appropriato per dirti che ti voglio tanto bene. Nonno Tano sei speciale, affettuoso e premuroso, con me giochi e sei contento anche quando faccio la monella. Tanti e tanti auguri per il tuo compleanno, sono sicura che sarà un giorno fenomenale, nonostante il periodo critico che stiamo vivendo. Bacioni stellari! Con affetto, la tua nipotina Desiré».

E ai dolcissimi auguri della nipotina Desiré si sommano anche quelli di Nicole e Rosario e ovviamente della nostra redazione.