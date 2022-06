Tappa nazionale di beach rugby: tutto pronto, anche gli stand per il “terzo tempo”

Otto squadre, più di cento atleti e quasi 12 ore di rugby: questi i numeri della tanto attesa prima tappa pescarese del trofeo nazionale di Beach Rugby, che si svolgerà sabato 18 giugno allo stabilimento balneare “La Capannina”.

Stamani, al Comune di Pescara, la presentazione dell’evento, alla presenza del sindaco, Carlo Masci, dell’assessore allo Sport Patrizia Martelli, dell’assessore alla Sicurezza Urbana, Politiche Sociali e per la Famiglia Adelchi Sulpizio, del presidente della commissione finanze Salvatore Di Pino, del presidente CRA Federazione Rugby Marco Molina, del vicepresidente CRA Federazione Rugby Giuseppe Luciani, e del presidente del Pescara Rugby Asd Angelo Cavarocchi.

Il torneo, organizzato dalla Società Sportiva Pescara Rugby ASD, in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby, il Comitato Regionale Abruzzo (CRA) della Federazione e con il patrocinio del Comune di Pescara, ospiterà numerosi atleti che arriveranno non solo dall’Abruzzo, ma anche da Lazio, Marche e Campania. Saranno appunto otto le squadre in gara, tra cui Pescara Rugby, Abruzzo Rugby Rebels, Avezzano Rugby, Belli Dentro, Sabbie Mobili e Santa Maria Capua Vetere.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con Pangea Scarl, Pasquarelli Auto, Digimetrica, Agenzia Axa di Mario Dragonetti e Galleria Arteitalia.

Il campo da gioco sarà allestito all’interno dell’area del lido La Capannina, nelle adiacenze dell’area della Madonnina e del Ponte del Mare. Non mancheranno gli stand di tutte le società sportive partecipanti, momenti di divertimento e il tradizionale “terzo tempo”.

Nello specifico, la giornata di sabato inizierà con attività di Minirugby. La mattinata sarà infatti dedicata ai piccoli atleti delle varie under, dalla 7 alla 13, che delizieranno il pubblico con delle dimostrazioni amichevoli.

Il torneo vero e proprio inizierà alle ore 14.30; ogni squadra giocherà con 12 giocatori, di cui cinque in campo e sette in panchina, dato l’elevato turnover. Ogni partita durerà 10 minuti con due tempi da 5 e un intervallo da 3. I tempi così ristretti garantiranno per gli spettatori azioni rapide e coinvolgenti e conclusioni immediate e

spettacolari. Si giocheranno due gironi da quattro squadre, ogni girone avrà una sua classifica e le finali saranno disputate cominciando dalle quarte, per poi proseguire con le terze, le seconde e, infine, con le prime.

L’evento si concluderà alle 19.45 con le premiazioni, a cui seguirà il famoso Terzo Tempo, previsto proprio all’interno del Lido La Capannina.

“Pescara – ha affermato questa mattina il sindaco Carlo Masci – si differenzia da sempre come città di turismo, di divertimento e aperta ai giovani, ma soprattutto come luogo di sport, che ospita competizioni di ogni genere. Non si è ancora spenta l’eco del recente torneo di beach soccer, che già abbiamo un ulteriore evento di beach rugby. Il rugby è uno sport che sta prendendo piede qui da noi sopratutto grazie all’impegno della società sportiva Pescara Rugby. Grazie a questa tappa nazionale raggiungiamo diversi obiettivi: portare un appuntamento nazionale nella nostra città e far risaltare la nostra spiaggia sia dal punto di vista turistico che del divertimento. E’ importante sottolineare che questa iniziativa assume un valore ancora maggiore, in considerazione dei due anni passati in cui siamo stati molto limitati dalla pandemia. Ringrazio infine l’associazionismo, soprattutto quello sportivo, per tutto l’impegno profuso; senza le associazioni, infatti, molte delle iniziative pescaresi non sarebbero mai state realizzate.”

“Questa tappa per noi sarà una vera e propria festa del rugby abruzzese – aggiunge il presidente del CRA, Marco Molina – e rappresenta una vera e propria ripartenza di una stagione dura e faticosa segnata dal Covid. Ringrazio la società sportiva Pescara Rugby per l’impegno e l’entusiasmo che sta dimostrando nell’organizzazione di questa tappa nazionale”.

Anche il vicepresidente del CRA, Giuseppe Luciani, si dichiara entusiasta dell’iniziativa pescarese: “Per noi è un onore ospitare questo spettacolare evento e consegnare alla città di Pescara un’altra manifestazione sportiva di rilevanza nazionale. Ci aspettiamo una grande risposta dai nostri concittadini, sia per quanto riguarda la partecipazione sia per quanto riguarda il tifo, visto che il beach rugby è una disciplina davvero coinvolgente e straordinaria da seguire”.

“Una grande opportunità per il rugby abruzzese – dichiara il presidente della Società Sportiva Pescara Rugby, Angelo Cavarocchi – questo evento infatti sarà una bella vetrina non solo per la città, ma anche e soprattutto per il nostro sport, con la speranza che tanti giovani possano avvicinarsi alla nostra disciplina. Ringrazio lo staff del Pescara Rugby che si è reso da subito disponibile per realizzare questa tappa e ovviamente tutti gli sponsor che ci hanno supportato”.