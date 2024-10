Tartufi raccolti illegalmente da persone non autorizzate: sequestri e sanzioni in Alto Sangro

Prosegue l’attività di controllo e sorveglianza del territorio del Pnalm ad opera dei Guardiaparco. Dal primo ottobre ad oggi, i controlli effettuati hanno permesso di sequestrare, nell’Alto Sangro, un quantitativo di 2,5 Kg di tartufi, illegalmente raccolti da persone non autorizzate.

I controlli rientrano nell’attività ordinaria dei servizi di prevenzione finalizzati alla tutela ambientale, che in questo periodo interessano principalmente la raccolta non autorizzata di tartufi. Un’attività molto remunerativa che spinge molte persone a praticarla, talune senza rispettare le norme. Per questo sono state fermate e controllate 20 persone di cui 3 sanzionate.

Durante i controlli, inoltre, sono state sanzionate anche 4 persone per bivacco abusivo, 3 per accesso non autorizzato con mezzi motorizzati in aree di divieto e 4 per mancata custodia di animali domestici.