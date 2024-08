Task force emergenza idrica in Prefettura: si attende la dichiarazione dello stato di emergenza

Si è svolta una riunione della Task Force Operativa, istituita presso la Prefettura di Chieti per la gestione degli eventi emergenziali, istituita dal Prefetto dr. Mario Della Cioppa e presieduta dal Viceprefetto Vicario, d.ssa Valentina Italiani, indetta per la verifica delle misure concordate a partire dallo scorso 14 agosto, per sopperire alle situazioni di più grave carenza idrica sul territorio della provincia.

All’incontro hanno preso parte l’Assessore regionale avv. Magnacca, unitamente a rappresentanti della Vicepresidenza della Regione Abruzzo, dirigenti tecnici regionali, il vice Presidente della Provincia, i Sindaci del capoluogo e di diversi Comuni della provincia, rappresentanti della Protezione Civile regionale, della ASL, delle società ACA e SASI, del Consorzio Bonifica Sud, dell’ARAP, nonché i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del Centro Documentale dell’Esercito e del 9° Reggimento Alpini.

L’Assessore regionale Magnacca ha dichiarato che sono stai curati gli approfondimenti necessari per la dichiarazione dello stato di emergenza con gli enti interessati, che sono stati presi accordi con la Regione Molise per eventuale approvvigionamento idrico, nella ipotesi dell’aggravarsi delle condizioni nelle prossime settimane, e che prosegue senza soluzione di continuità l’attività di monitoraggio svolta dal tavolo coordinato presieduto dal Vicepresidente Imprudente. In proposito, i tecnici regionali hanno reso noto che esiste un bando per contributi a privati che acquistino autoclavi da consultare all’indirizzo https://www.ersi-abruzzo.it/2024/06/26/2-avviso-pubblico-per-erogazione-di-contributi-a-fondo-perdutodestinati-allacquisto-ed-allinstallazione-di-impianti-autoclave-scadenza-31-08-2024/

I Sindaci presenti hanno dichiarato che la situazione è in parte migliorata, ma che, permanendo i disagi derivanti dalle necessarie turnazioni di chiusura disposte dalle società di gestione idrica, hanno confermato la piena attività dei Centri Operativi Comunali e la collaborazione di personale volontario di protezione civile per la distribuzione dell’acqua e l’assistenza alla popolazione

Le società di gestione idrica ACA e SASI hanno implementato i servizi di trasporto di acqua, avvalendosi anche dei mezzi messi a disposizione dall’Agenzia di Protezione Civile regionale. e, nel contempo, collaborano con la Regione Abruzzo per le attività di monitoraggio e progettazione.

Permane il supporto collaborativo da parte dell’Esercito, per il tramite di questa Prefettura, mediante la messa a disposizione della società di gestione idrica SASI di autobotti del IX Reggimento Alpini di L’Aquila, che nei giorni passati ha assicurato interventi di trasporto e conferimento di acqua potabile per un totale di 100 mila litri di acqua potabile distribuiti.