Teatro dialettale, tornano in scena le “4C” nel ricordo dell’attrice Paola Cerimele

Sarà aperto con un omaggio all’attrice Paola Cerimele lo spettacolo della Compagnia le ‘4C’ che questa sera presso il teatro Italo Argentino metterà in scena la commedia dialettale dal titolo: “Quande è tiembe de chetogne…arrubbà nne è vergogna”. Liberamente tratto da “Come rapinare una banca” di Samy Fayad, la rappresentazione di Agostino Iannelli, vedrà salire sul palcoscenico volti noti della commedia in vernacolo agnonese. Tra questi, oltre a Iannelli, Serenella Giaccio, Pasquale Marinelli, Filomena Di Ciocco, Saverio La Gamba, Paola Del Coiro, Angelo Catauro e Bruno Cerimele. La regia affidata all’inossidabile Peppè De Martino. Il sipario atteso per le ore 21.

Prima di andare in scena, il Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno dedicherà un ricordo a Paola Cerimele, l’attrice scomparsa tragicamente il 25 agosto scorso, che ha mosso i suoi primi passi proprio nell’associazione francescana. “Nel giorno in cui le 4C tornano sul palcoscenico – afferma De Martino – sentiamo il bisogno di non dimenticare la figura di una nostra figlia strappata prematuramente alla vita da un destino infame. Sono convinto, che questa sera, Paola sarà tra di noi e ci darà la spinta giusta per mettere in scena la commedia”. Lo spettacolo di questa sera apre di fatto il mini festival teatrale di Agnone che nelle prossime settimane vedrà altre due rappresentazioni dirette da Umberto Di Ciocco e Antonino Patriarca.