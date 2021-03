Telefono on line, due denunciati per truffa

I Carabinieri della Stazione di Bojano, al termine di speditiva attività investigativa, hanno individuato due giovani residenti a Taranto, che dopo aver messo in vendita su sito internet un appetitoso IPHONE, chiedevano la corresponsione con ricarica PostePay di euro 950 che una giovane bojanese assecondava, non ricevendo mai in cambio l’apparecchio. La scrupolosa attività dei Carabinieri, permetteva di individuare i due giovani, già noti per medesima fattispecie delittuosa, che in concorso tra loro perpetrano tali tipologie di reato.

Dal Comando di Via Croce fanno sapere di diffidare sempre di facili offerte, specie in rete, perché è semplice cadere nella rete di malintenzionati.

Correlati