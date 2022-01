Tenta un furto in abitazione, identificato grazie alle telecamere: sinti denunciato

I carabinieri della stazione di Miglianico, dopo un mese di indagini, hanno identificato l’autore del tentato furto in un’abitazione del paese avvenuto verso fine anno scorso. È un sinti 64enne di Pescara senza lavoro e già noto ai carabinieri per i plurimi ed eguali precedenti. L’uomo, approfittando dell’assenza dei proprietari, si era introdotto nella loro abitazione, ma il furto era stato interrotto dagli stessi padroni di casa che nel frattempo stavano rientrando. Il ladro si è dileguato a bordo di un’utilitaria di cui i derubati erano riusciti ad annotare la targa parziale. I carabinieri hanno avviato subito le indagini e grazie anche all’efficiente sistema di videosorveglianza comunale, sono riusciti ad individuare la targa e ad identificarne il conducente che, tra l’altro, era già stato denunciato dagli stessi carabinieri solo alcuni mesi prima per aver sottratto un portafogli da un’auto in sosta in un’attività della zona industriale miglianichese. È stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Chieti per tentato furto in abitazione ed il questore, su richiesta degli stessi carabinieri, gli ha applicato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno a Miglianico per 3 anni. In caso di violazione, visto che non era la prima volta che si trovava in zona per compiere furti di vario genere, rischia l’arresto da 1 a 6 mesi.

