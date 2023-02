Terremoto in Turchia e Siria: primo invio di aiuti dalla Regione Abruzzo

Primo intervento della Regione Abruzzo a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria. Rispondendo all’appello dei paesi colpiti dal devastante sisma che fino ad oggi ha causato oltre 17.100 molti e più di 62.000 feriti, sotto il coordinamento del Dipartimento Nazionale, la Protezione Civile della Regione Abruzzo si mobilita per inviare i primi aiuti. Si tratta di materiale sanitario messo a disposizione dalla ASL di Teramo, in particolare dalle farmacie ospedaliere dei nosocomi di Teramo, Giulianova e Sant’Omero.



La spedizione sarà accompagnata da due volontari del Nucleo Operativo Volontari di Protezione civile (NOVPC) di Tagliacozzo (AQ) che imbarcheranno su Nave San Marco della Marina Militare e che provvederanno alla consegna del materiale in Turchia, secondo le esigenze rappresentate dalle autorità di coordinamento dell’emergenza.

