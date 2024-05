Terremoto: squadre di Vigili del fuoco dal Molise per valutazioni e verifica di stabilità degli edifici

Questa mattina sono partite due unità di Vigili del Fuoco, un funzionario tecnico e un Vigile del Fuoco specializzato in tecniche di topografia applicata al soccorso, per dare il cambio al personale di Isernia che già lavorava in zona Pozzuoli dopo le scosse di terremoto dei giorni scorsi. Il personale inviato sta collaborando assieme ad altri colleghi giunti dalla Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Lazio, per la valutazione e la verifica di stabilità degli edifici. Ad oggi nella zona del cratere sono state eseguite più di 500 verifiche.

Correlati